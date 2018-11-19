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Afrin'de çökertilen suç çetesi hırsız çıktı

TSK’ya bağlı özel kuvvetlerin, ÖSO ve Mehmetçik kontrolündeki Afrin'de başlattığı suç çetelerine yönelik operasyon dalgası, bölgedeki bir hırsızlık ve yağma çetesini de çökertti.

Haber Merkezi | 19.11.2018 - 11:08..
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Afrin'de çökertilen suç çetesi hırsız çıktı

TSK'nın ÖSO ile Afrin'e girdiği günlerde ortaya çıkan hırsızlık ve yağma iddiaları ÖSO'yu zor durumda bırakmış, çeşitli iddiaların rotaya atılmasına neden olmuştu.

TSK'nın başlattığı hırsızlık ve yağmacı suç çetelerine karşı operasyonlarda, çökertilen grupların ÖSO'dan kaçan eski askerler olduğu ortaya çıktı.

Afrin'de çökertilen suç çetesi hırsız çıktı

HIRSIZLIK VE YAĞMA ÇETESİ

Dün sabah saat 05.00 itibariyle başlayan operasyon sebebiyle sokağa çıkma yasağı ilan edilirken bazı soyguncuların çatışmaya girdiği ileri sürüldü. Operasyonun gerekçesinin ÖSO'dan ayrılan bazı grupların toplumun huzur ve güvenliğini bozan gasp ve hırsızlık gibi eylemleri olduğu belirtildi.

TSK destekli ÖSO'nun yürüttüğü operasyon faalietlerinde özellikle 300 kişilik Abu Havle ve Şüheda Şarkiye çeteleri çökertildi.

Afrin'de suç örgütleri bir bir teslim oluyor ViDEO

ÖSO'YA KARŞI GRUP

Afrin'in teröristlerden arındırılmasından sonra menfaat sağlamak için ÖSO'dan ayrılan grupların çeteleşerek hırsızlık, yağma ve gasp girişimleriyle kentteki düzen ve huzuruna kast ettiği tespit edildi.

Afrin'de çökertilen suç çetesi hırsız çıktı

Soyguncu gruplardan çok sayıda kişinin etkisiz hale getirildiği ve yaralananların olduğu operasyon gruplar etkisiz hale getirilinceye veya güvenlik güçlerine teslim olana kadar sürecek.

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