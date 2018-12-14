Afrin şehidi memleketine uğurlandı

Hatay Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, dün şehit düşen Topçu Üsteğmen Muhammed Ali Kalo (28) için Hatay Havalimanı'nda tören düzenlendi.

Törene; Hatay Valisi Rahmi Doğan, 39. Mekanize Tugay Komutanı Tuğgeneral Alpaslan Kılınç, 2. Hudut Alay Komutanı Albay Ahmet Gürbüz, Hatay Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Ataman, vali yardımcıları Nursal Çakıroğlu, Şenol Bozacıoğlu ve Orhan Aktürk, Antakya Kaymakamı Orhan Mardinli, İl Jandarma Komutanı Albay Uğur Ertekin ile İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk ve şehidin silah arkadaşları katıldı.

Şehit Kalo'nun cenazesi daha sonra İstanbul'a uğurlandı.

YPG/PKK'lı teröristler, dün Afrin bölgesindeki Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarına taciz atışlarında bulunmuş, bir asker şehit olmuştu. Bölgedeki TSK unsurları tarafından taciz ateşine cevap verilerek belirlenen terör hedefleri, yoğun ateş altına alınmıştı.