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Afrin'de suç örgütleri bir bir teslim oluyor

TSK'nın Afrin'de YPG'ye başlattığı operasyon sonrasında çökertilen suç çeteleri bir bir ÖSO'ya teslim oluyor.

Haber Merkezi | 19.11.2018 - 09:41..
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Afrin'de suç örgütleri bir bir teslim oluyor

Afrin'de halka zulmeden, hırsızlık, gasp ve çete faaliyetleri yürüten suç örgütüne karşı TSK ve ÖSO tolerans göstermiyor. Bölgede Türk Silahlı Kuvvetlerinin desteğiyle ÖSO tarafından başlatılan operasyonda suç çeteleri tek tek çökertildi, teslim alındı.

OPERASYON DÜZENLENDİ

Bölgedeki güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) desteğiyle Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) yerel güçleri, Afrin'de halka zulmeden, hırsızlık, gasp ve çete faaliyetleri gerçekleştiren yaklaşık 300 kişilik Abu Havle ve Şüheda Şarkiye çetelerine karşı harekete geçti.

Afrin'de suç örgütleri bir bir teslim oluyor ViDEO

TESLİM OLDULAR

ÖSO grupları tarafından yürütülen operasyon, çete mensuplarının şehir içerisindeki karargah binasında ve çevresinde sivilleri canlı kalkan olarak kullanması nedeniyle yavaş ilerliyor.

Çete, Afrin şehir merkezinde iki noktada sıkıştırıldı. Sivilleri tahliye çalışmaları devam ederken, suçlular karargah ve saklanılan tünellerden tek tek teslim alındı.

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