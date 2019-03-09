Afrinli kadın ressam, kız çocuklarına umut aşılıyor

Afrinli İbo, 3 yıl önce resim yapmaya başladıktan sonra evinin bir bölümünü atölyeye çevirdi.

Kısıtlı imkanlarla hobi olarak başladığı resim çalışmalarını, atölyesinde kursa çeviren İbo, daha sonra Afrin kültür merkezine ders vermeye başladı.

Ağırlıklı olarak kara kalem kullanarak iç savaşı kağıtlarda anlatan İbo, Türkiye'deki tarihi eserleri hiç görmemiş olsa da fotoğraflarına bakarak çizimlerine yansıtıyor.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmini de büyük bir titizlikle çizen İbo, Türkiye'ye Afrin için yaptıklarına teşekkür etti.

"Suriye'de yaşadıklarımızı çizimlerimde anlatıyorum. Buradaki çocukların ve mültecilerin yaşadıklarını sanatıma yansıtıyorum." diyen İbo, "Umarım çizimlerim onlara umut olur ve ilerde daha iyi günleri de çizerim. Yeter ki pes etmeyelim. İnşallah daha güzel günler göreceğiz." ifadelerini kullandı.

"SURİYELİ KADINLAR, 8 MART'TA ÇOCUKLARINI BOMBALARDAN KORUYOR OLACAK"

İbo, genç bir kadın olarak 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne ilişkin de şu mesajı verdi:

"Dünya genelinde her yıl olduğu gibi bugün de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlanacak. Herkes kadınlardan ve başarılarından bahsedecek ancak Suriyeli kadınlar çocuklarını saldırılardan korumaya çalışıyor olacak. Suriyeli kadınlar savaş ve göç nedeniyle çok zor günler yaşıyor. Umarım dünya onların sesini duyar."

"SAYESİNDE ÇOK ŞEY ÖĞRENDİK"

İbo'nun öğrencilerinden Hevin Hüsso da resim dersleri aldığı için çok mutlu olduğunu ifade etti.

Hüsso, resim çizerek geleceğe daha umutla baktıklarını belirterek, "Resim çizmeyi çok seviyorum. Lava öğretmenim sayesinde çok şeyler öğrendik. Umarım yaz tatilinde de bu merkezi açarlar ve yeniden gelip burada doğayı ve çocukları çizeriz." diye konuştu.