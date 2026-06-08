Afyonkarahisar’da 8 düzensiz göçmen yakalandı

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından göçmen kaçakçılığı operasyonu düzenlendi.

İscehisar ilçesinde tespit edilen 2 ayrı adrese yapılan baskında, Türkiye'ye yasa dışı yollarla giriş yapan, vize ihlalinde bulunan ve yasal kalış süresi sona eren 8 yabancı uyruklu şahıs yakalandı.

EVİNİ KİRALAYANA "ORGANİZATÖR" SUÇLAMASI

Kanun dışı yollardan Türkiye'ye giren kişilere maddi menfaat karşılığında evini kiralayan ve Türkiye'de kalmalarına yardımcı olan bir kişi de göçmen kaçakçılığı organizatörlüğü şüphesiyle gözaltına alındı.

Şüpheli şahıs hakkında, Türk Ceza Kanunu’nun 79. maddesi uyarınca "Göçmen Kaçakçılığı" suçundan adli işlem başlatıldı.

SINIR DIŞI İŞLEMLERİ TAMAMLANDI

Öte yandan, Emniyet'teki işlemlerinin ardından yakalanan 8 yabancı uyruklu düzensiz göçmenin sınır dışı edilme işlemlerinin hızla tamamlanarak İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildiği bildirildi.

Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığıyla mücadelesine kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.