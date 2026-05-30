Afyonkarahisar'da inatçı yavru kedi, iki kez kendisini mahsur bıraktı

Dinar’da yaşanan olay, hem itfaiye ekiplerini hem de vatandaşları peş peşe iki ayrı kurtarma operasyonuna sürükledi. Motor kısmından gelen miyavlama sesiyle fark edilen yavru kedi, uzun uğraşların ardından bulunduğu yerden çıkarıldı ancak kısa süre sonra yeniden başka bir aracın motor bölümüne girerek şaşkınlık yarattı.

MOTOR BÖLÜMÜNDEN GELEN SES İHBARI

İlçe merkezinde aracına binmek üzere olan bir sürücü, motor kısmından gelen sesleri fark edince durumu kontrol etti. Yapılan incelemede yavru bir kedinin motor bölümüne sıkıştığı anlaşıldı.

Sürücü ve çevredeki vatandaşlar, kediyi kendi imkânlarıyla çıkarmaya çalışsa da başarılı olamayınca itfaiye ekiplerine haber verildi.

VATANDAŞLAR VE İTFAİYE SEFERBER OLDU

Dinar Belediyesi İtfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine gelerek titiz bir çalışma başlattı. Motor aksamına zarar vermeden yapılan müdahale sonucunda yavru kedi sıkıştığı yerden çıkarıldı.

Vatandaşların yoğun çabasıyla tamamlanan ilk kurtarma operasyonu, kısa süreli bir rahatlama sağladı.

KURTULDU DERKEN YENİDEN MOTORDA MAHSUR KALDI

Olayın en dikkat çeken kısmı ise kurtarma sonrası yaşandı. Korkuya kapıldığı değerlendirilen yavru kedi, bu kez olay yerinde bulunan bir itfaiye personelinin sivil aracının motor bölümüne girerek yeniden mahsur kaldı.

Bu beklenmedik hamle, bölgede yeniden hareketliliğe neden oldu.

İKİNCİ OPERASYONDA DA MUTLU SON

İtfaiye ekipleri, ikinci kez başlattıkları dikkatli çalışma ile yavru kediyi yeniden bulunduğu yerden çıkarmayı başardı. Böylece minik kedi iki ayrı araçtan kurtarılmış oldu.

Uzun süren müdahaleler sırasında yorulduğu gözlenen yavru kedi, ekipler tarafından koruma altına alındı.

İTFAİYE MERKEZİNDE KORUMA ALTINA ALINDI

Kurtarma operasyonlarının ardından Dinar İtfaiye Merkezi’ne götürülen yavru kedinin burada beslenip bakımının yapılacağı bildirildi. Görevliler, minik kedinin merkezde adeta neşe kaynağı haline geldiğini ifade etti.