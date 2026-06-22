Afyonkarahisar’da kaza: 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde Akcan Parkı Kavşağı yakınlarında, Çay ilçesi istikametinden Emirdağ yönüne ilerleyen E.M.M. yönetimindeki 03 AGN 062 plakalı kamyonet, yolun karşısına geçmeye çalışan 15 yaşındaki Ahmet Karakulak’a çarptı.

Çarpmanın etkisiyle çocuk savrularak yola düşerken, çevredeki vatandaşlar büyük panik yaşadı.

EKİPLER OLAY YERİNE SEVK EDİLDİ

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Olay yerine kısa sürede ulaşan sağlık ekipleri, ağır yaralanan çocuğa ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.

Ambulansla Bolvadin Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Karakulak, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

HASTANEDE TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Hastanede yoğun bakımda tedavi altına alınan 15 yaşındaki çocuk için uzun süre müdahale yapıldı. Ancak tüm çabalara rağmen Karakulak, kurtarılamadı.

Acı haber, ailesi ve yakınlarını yasa boğdu.

AYAKKABISININ YOL ORTASINDA KALMASI YÜREKLERİ DAĞLADI

Kazanın şiddetini ortaya koyan en acı detay ise olay yerinde ortaya çıktı. Çarpmanın etkisiyle hayatını kaybeden çocuğun ayakkabısının tekinin ayağından fırlayarak yol ortasında kalması, kazayı görenlerin yüreğini sızlattı.

GENİŞ ÇAPLI SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kazayla ilgili jandarma ekipleri tarafından geniş çaplı inceleme başlatıldı. Olayın nasıl meydana geldiği, sürücünün ifadesi ve teknik detayların yapılacak incelemeler sonucunda netlik kazanacağı bildirildi.