Afyonkarahisar'da muhasebeci cinayetinde tetikçiye müebbet hapis

28 Ağustos tarihinde Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde muhasebeci İsmet Çelik, evinden çıkarak iş yerine gitmek üzere aracına bindiği sırada silahlı saldırıya uğradı.

Saldırıda iki bacağından vurulan Çelik, kaldırıldığı hastanede bir gün süren yaşam mücadelesini kaybederek hayatını kaybetti.

TETİKÇİDEN 500 BİN TL İTİRAFI

Saldırıyı gerçekleştiren A.B.’nin yakalanmasının ardından verdiği ifadede, cinayeti 500 bin TL karşılığında işlediğini söylediği öğrenildi.

İtiraf sonrası soruşturmayı derinleştiren Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekipleri, olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen bazı iş insanlarını da gözaltına aldı.

Yapılan çalışmalar sonucunda M.Z., İ.Y., A.Y. ve E.A. isimli şüpheliler de soruşturma kapsamına alındı. Şüpheliler, cinayetle bağlantıları olduğu iddiasıyla yargı sürecine dahil edildi.

MAHKEMEDEN AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET KARARI

Bolvadin Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasında, sanıklar hakkında hüküm açıklandı.,

Mahkeme, tetikçi A.B.’yi ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırırken diğer sanıklar M.Z., İ.Y., A.Y. ve E.A. hakkında müebbet hapis cezası verdi.

BİR SANIK BERAAT ETTİ

Dava kapsamında tutuksuz yargılanan B.D.A. hakkında ise suç unsuru oluşmadığı gerekçesiyle beraat kararı verildi.

Kararla birlikte dosya, Afyonkarahisar’da son dönemin en dikkat çeken organize suç ve cinayet davalarından biri olarak kayıtlara geçti.