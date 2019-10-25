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Afyonkarahisar'da otomobil ile motosiklet çarpıştı

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucunda 1 kişi yaralandı.

İHA | 25.10.2019 - 22:30..
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Mevlüt Çelik, yönetimindeki araç ile Afyonkarahiser'ın Şuhut ilçesinden Ortapınar Köyü istikametine doğru seyir halindeydi.

Afyonkarahisar'da otomobil ile motosiklet çarpıştı

MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ YARALANDI

Mevlüt Çelik, yönetimindeki araç ile karşı yönden gelen Erdoğan Özdemir yönetimindeki tescilsiz motosiklet çarpıştı. Çarpışma sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü Özdemir yaralandı. Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Servis ekiplerine haber vermesinin ardından olay yerine gelen ekipler ilk müdahalenin ardından yaralıyı hastaneye sevk etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Afyonkarahisar'da otomobil ile motosiklet çarpıştı

Afyonkarahisar'da otomobil ile motosiklet çarpıştı

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