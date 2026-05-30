Afyonkarahisar'da traktör devrildi: 2 kişi hayatını kaybetti

Dinar ilçesine bağlı Yeşilyurt köyü yakınlarında sürücüsünün kontrolünü kaybettiği traktör devrildi. Kaza sonucu biri çocuk olmak üzere iki kişi kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

İHA
Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesine bağlı Yeşilyurt köyü yakınlarında, 41 yaşındaki Ü.Y. traktör sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebeple direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tarla yolunda kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada sürücü ile birlikte 7 yaşındaki M.M.Y. olay yerinde hayatını kaybederken, 9 yaşındaki R.Y. ise yaralandı.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Yaralanan çocuk kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazada hayatını kaybeden 2 kişinin cansız bedenleri ise jandarma ekiplerinin yaptıkları incelemenin ardından morga götürüldü.

Kazanın ardından savcılık tarafından soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)