Ağaca bağlı köpeği sopayla dövdü

Denizli'de kimliği açıklanmayan bir kişi tarafından, zincirle ağaca bağlı haldeki bir köpeğin, sopayla dövülme görüntüleri sosyal medyada tepki çekince, yetkililer harekete geçti.

Denizli'de sopayla dövülen köpek koruma altına alındı.VİDEO

ÇEVREDEKİLER CEP TELEFONUYLA KAYDETTİ

Denizli'nin Hallaçlar Mahallesi'ndeki bir apartmanın bahçesinde, zincire bağlı köpeğin sopayla dövülmesi, çevredekiler tarafından cep telefonuyla kaydedildi.Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine, köpeğe sopayla vuran kişi hakkında 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu gereğince idari işlem başlatıldı.

KÖPEĞİN İÇ KANAMA RİSKİ VAR

Olayın yaşandığı adrese gelen Denizli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Barınma, Rehabilitasyon Merkezi ve Doğal Yaşam Parkı görevlileri, köpeği teslim alarak merkeze götürdü. Burada yapılan incelemede hayvanda iç kanama riskinin olduğu belirlendi.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULACAK

Öte yandan, Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu (HayKonFed) üyelerinin, köpeğe şiddet uygulayan kişi hakkında suç duyurusunda bulunacağı öğrenildi.