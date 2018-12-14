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Ağrı’da mahsur kalan hastaya askeri helikopter yetişti

Diyadin ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle yolu kapanan köyde bulunan hasta, askeri helikopterle kurtarıldı.

İHA | 14.12.2018 - 06:01..
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Valilikten yapılan açıklamada, 112 Acil Servis ekipleri tarafından İl Jandarma Komutanlığına, Diyadin ilçesi Dedebulak köyü Kaynak Mahallesi’nde ikamet eden bir vatandaşın rahatsızlanarak bayıldığı ve yoğun kar yağışı nedeniyle yolun kapalı olduğu bilgisinin verildiği bildirildi.

Ağrı’da mahsur kalan hastaya askeri helikopter yetişti

HASTA, ASKERİ HELİKOPTERLE TAHLİYE EDİLDİ

Açıklamada, Vali Süleyman Elban’ın talimatıyla hastanın tahliyesi için 13 Aralık günü saat 17.00’de Doğubayazıt ilçesinde konuşlu bulunan, Jandarma Genel Komutanlığına ait Skorsky tipi helikopterin bölgeye sevk edildiği belirtildi.

Ağrı’da mahsur kalan hastaya askeri helikopter yetişti VİDEO

Ağrı’da mahsur kalan hastaya askeri helikopter yetişti

HAYATİ TEHLİKESİ YOK

Dedebulak köyüne inen helikoptere alınan hasta, Doğubayazıt 1’inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına inerek burada hazır bekleyen 112 Acil Servis ekiplerine teslim ettiği kaydedildi.

Buradan ambulans ile Doğubayazıt Devlet Hastanesine kaldırılan hastanın hayati tehlikesinin bulunmadığı ifade edildi.

Ağrı’da mahsur kalan hastaya askeri helikopter yetişti

Ağrı’da mahsur kalan hastaya askeri helikopter yetişti

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