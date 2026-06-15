Ağrılı emekli imam, 5 kovanla başladığı arıcılıkta 100 kovanı geçti

Ağrı'da emeklilik sonrası sakin bir yaşam sürmek yerine üretmeyi tercih eden Cemil Kotan, eşiyle birlikte kurduğu arıcılık işletmesiyle örnek bir başarı hikâyesine imza attı. Birkaç kovanla başlayan yolculuk, yıllar içerisinde yüzü aşkın kovana ulaşırken, doğayla iç içe sürdürülen üretim hem aile bütçesine katkı sağladı hem de bölgedeki arıcılığın gelişmesine destek oldu.

HOBİ OLARAK BAŞLADI, GEÇİM KAYNAĞINA DÖNÜŞTÜ

Uzun yıllar imam olarak görev yaptıktan sonra emekliye ayrılan Cemil Kotan, arıcılığa olan ilgisini emeklilik döneminde daha da geliştirdi. İlk yıllarda yalnızca 4-5 kovanla uğraşan Kotan, devlet tarafından sağlanan desteklerle üretim kapasitesini artırdı.

Devlet desteği kapsamında aldıkları 40 kovanın ardından büyüme sürecine giren çift, zamanla kovan sayılarını 150 seviyelerine kadar çıkardı. Bu yıl yaşanan olumsuz hava koşulları ve arı kayıpları nedeniyle sayıda düşüş yaşansa da üretim faaliyetleri aralıksız devam ediyor.

"ARICILIK SEVGİ İSTER"

Arıcılığın sadece ekonomik kazanç sağlayan bir uğraş olmadığını belirten Cemil Kotan, bu işin temelinde sevgi ve sabrın bulunduğunu söyledi.

Her gün düzenli olarak arıların bakımını yaptıklarını anlatan Kotan, "Arıcılık sevgi işidir. Severseniz yaparsınız, sevmezseniz bu işi sürdürmeniz mümkün değildir. Biz her sabah arılarımızın yanına sevgiyle geliyoruz. Onları kontrol ediyor, ihtiyaçlarını karşılıyor ve gelişimlerini takip ediyoruz. Arılar adeta bir bebek gibidir; neye ihtiyaç duyuyorlarsa onu vermek gerekir." dedi.

BAŞARININ ARDINDA EŞ DESTEĞİ VAR

Üretim sürecinde en büyük destekçisinin eşi olduğunu vurgulayan Kotan, arıcılığın ailece yürütülen bir emek işi olduğunu ifade etti.

Eşinin katkılarının çok değerli olduğunu belirten Kotan, "Bu işi birlikte yapıyoruz. Eşim olmasaydı belki de bu noktaya gelemezdik. Sabah birlikte başlıyor, akşam birlikte bitiriyoruz. Hem iş yükünü paylaşıyoruz hem de üretimin her aşamasında beraber hareket ediyoruz." diye konuştu.

YAĞIŞLAR NEKTAR AKIŞINI GECİKTİRDİ

Bu yıl bölgede etkili olan yağışlar nedeniyle doğada yeterli nektar oluşmadığını belirten arıcılar, bu durumun arıların beslenmesini olumsuz etkilediğini ifade ediyor.

Kotan, nektar akışının başlamasına kadar arılara destek amaçlı şerbet verdiklerini belirterek, "Yağmurlar nedeniyle çiçeklerden yeterli nektar gelmiyor. Bu yüzden yavruların ve kolonilerin gelişimini sürdürebilmesi için şerbetle destekleme yapıyoruz. Tahminimize göre yaklaşık 15-20 gün sonra doğadan nektar akışı başlayacak." dedi.

DEVLET DESTEĞİ ÜRETİMİ BÜYÜTTÜ

Arıcılık faaliyetlerinin gelişmesinde devlet desteklerinin önemli rol oynadığını dile getiren Kotan, yıllar içerisinde verilen teşviklerin üreticilere büyük katkı sağladığını söyledi.

Ağrı'da arıcılığın daha görünür hale gelmesinde kamu kurumlarının desteğinin etkili olduğunu ifade eden Kotan, destek programlarının üreticilerin motivasyonunu artırdığını belirtti.

GEÇEN YIL 1 TONU AŞTI, HEDEF 2 TON BAL

Geçtiğimiz sezon 1 tonun üzerinde bal üretimi gerçekleştirdiklerini belirten Cemil Kotan, bu yıl hedeflerini daha da yükselttiklerini söyledi.

Hava şartlarının uygun seyretmesi halinde üretimde önemli artış beklediklerini ifade eden Kotan, "Geçen yıl 1 tonun üzerinde bal elde ettik. Bu sezon şartlar elverişli giderse hedefimiz 2 ton bal üretmek. Bunun için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Arılarımızın sağlıklı gelişmesi ve doğadaki nektar kaynaklarının artmasıyla birlikte verimin yükseleceğine inanıyoruz." diye konuştu.