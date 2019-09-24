Ahmet Oktar Babuna: Adnan Bey masondur

Adnan Oktar organize suç örgütüne yönelik aralarında örgütün elebaşı Adnan Oktar'ın da aralarında bulunduğu 167'si tutuklu 226 sanığın yargılandığı davada, sanıkların savunmalarının alınmasına devam edildi.

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi karşısında bulunan salondaki duruşmada, tutuklu sanık Ahmet Oktar Babuna, savunma yaptı.

TAPUYA CEVAP VERMEDİ

Önce Cumhuriyet Savcısı Serkan Akan'ın, "Davanın sanıklarından Sercan Yalva'nın babanızın mirasını tapudan 19 kez sorguladığı görülüyor. Neden sorgulamıştır?" sorusuna sanık yanıt veren Babuna, "Benim muhattabım avukatlarımdır." dedi.

"ADNAN OKTAR 33. DERECE MASONDUR"

Bunun ardından üye hakim, "Masonlara dini anlattığınızı söylediniz. Masonlardan berat alınmasının sebebi dini anlatmaktan mıdır?" diye sordu. Sanık Babuna da "Amerikalı mason localarında Müslümanlığı anlattım. Bütün üstatlar Adnan Bey’e gelir. Adnan Bey, 33. derece masondur. Loca kurma yetkisi var. Bütün dünyanın gözü önünde oldu, Kur'an-ı Kerim'i locaya koydurttuk." dedi.

Sanık Adnan Oktar'ın avukatı da söz alarak "Masonluk, İçişleri Bakanlığı'na bağlı resmi bir dernektir." dedi.

"ZİNA HARAMDIR"

Savunmasının bir diğer kısmında Mahkeme Başkanı Galip Mehmet Perk'in, cinsel eylemlerle ilgili iddiaları sorması üzerine Babuna, "Biz Allah'tan korkarız. Zina haramdır. Ben evli bir insanım. Asla böyle bir şey yapmayız. Bu genelevlerde olan sistem. Adnan Bey, turnike sistemini eleştirdi, aynı suçlama bize yapıldı. Bu kadınların bu hayattan kurtulması gerektiğini söyledi. Bu iftira bize yapıldı. Neden bu hanım kızlar bize bu iftiraları atıyor? Bu kızlar, Adnan Bey'i çok seven insanlar. Korkuttular. İngiliz derin devletinin ekipleri vardır, kumpasçıları kullanıyorlar. Özel ekibi var, 100 kişilik ekip. Kim cezaevine girecek, neyle suçlanacak, planlıyorlar. Etkin pişmanlıktan faydalananların avukatı, cezaevine geldi, bana 'İtirafçı olmazsınız, 30-40 yıl içeride kalacaksınız, suçunuz olmasa bile ceza yiyeceksiniz.' dedi. Aileler tehdit ediliyor. Bu kızlar o yüzden itirafçı oldu. Ben 2000 yılında Amerika'ya gidiyorum, bir itirafçı beyanına göre 2001 yılında ona tecavüz etmişim. Ben 2004 yılında Amerika'dan döndüm. Cinsel istismarla birini itham ediyorsun, niye karakola gitmedin, adli tıp raporu yok. 'Bana tecavüz etmiş.' deniliyor. Sen ispat et deniliyor." şeklinde konuştu.