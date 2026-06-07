Ahmet Selçuk İlkan: Askerdeyken Türkiye güzeli tarafından terk edildim

PROGRAMI ENSONHABER YOUTUBE KANALINDA İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Şair ve şarkı sözü yazarı Ahmet Selçuk İlkan, Ensonhaber Youtube kanalında "Bire Bir" programına konuk oldu.

İlker Koç'un sorularını yanıtlayan Ahmet Selçuk İlkan, ünlüler dünyasından bilinmeyen birçok ilginç olay anlattı.

HÜLYA AVŞAR HAKKINDA BİLİNMEYEN OLAY

Ahmet Selçuk İlkan, geçmişte yakın hukuku olan Hülya Avşar ve İbrahim Tatlıses'le ilgili açıklamalar yaptı.

Eserleriyle ilgili hakkını veremeyen sanatçılar olup olmadığıyla ilgili soruya da yanıt veren İlkan, müzik sektörünün güncel durumunu ve son yıllarda dinleyici kitlesi hızla genişleyen rap müzikle ilgili de ilgi çekici yorumlarda bulundu.

ANNESİYLE İLGİLİ BÜYÜK PİŞMANLIĞI

Ahmet Selçuk İlkan, hayatıyla ilgili de daha önce bilinmeyen birçok ilginç bilgi verdi.

Aile hayatı hakkında da daha önce yapmadığı açıklamalar yapan annesi ile ilgili en büyük pişmanlığını da Ensonhaber yayınında paylaştı.

ASKERDEYKEN TÜRKİYE GÜZELİ TERK ETTİ

Aşk şiileriyle tanınan İlkan, dijitalleşme ile birlikte gelişen "yeni aşk" anlayışı hakkında da değerlendirmeler yaptı.

İlkan, kendisinin aşk hayatıyla ilgili de enteresan bir anısını paylaştı.

Askerliğini yapmaktayken o dönemki sevgilisi tarafından sıradışı terk ediliş hikayesini şöyle anlattı:

"Askere gittiğimde kendisine mektuplar yazıyordum. Yanıt gelmiyordu. Çarşı izninde o zamanki Hey dergisinden aldım. Dergiyi açtım, Türkiye güzeli seçilmişti. O anda dudaklarımdan, 'Bu aşkı burada sen noktaladın, artık ne duamsın ne bedduam' dizeleri döküldü."