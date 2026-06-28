Ai Ogura, MotoGP'deki ilk yarış zaferine ulaştı

Ensonhaber'i Google'da haber kaynağınız olarak ekleyin

MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 10. ayağı, Hollanda Grand Prix'sinde gerçekleşti.

Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonunda sezonun 10. mücadelesi, Assen kentiyle aynı adı taşıyan 4,5 kilometrelik pistte 26 tur üzerinden yapıldı.

KAZANAN OGURA

Yarışa 2. cepten başlayan SuperFile Trackhouse takımının Japon pilotu Ai Ogura, damalı bayrağı ilk sırada görerek kariyerinin ilk MotoGP galibiyetini elde etti.

Bitiş çizgisini takım arkadaşı Ogura'dan 2 saniye sonra geçen Raul Fernandez 2'nci, liderin 3.5 saniye gerisindeki Jorge Martin (Aprilia) ise 3. sırayı aldı.

TOPRAK 13. TURDA TERK ETTİ

MotoGP tarihinin ilk Türk sürücüsü ünvanını taşıyan ve Prima Pramac Yamaha takımında yarışan Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, 10'unculuğa kadar yükseldiği mücadeleyi motosikletindeki arıza nedeniyle 13. turda terk etti.

MARTIN LİDER OLDU

İspanyol pilot Martin, puanını 193'e çıkararak şampiyonada liderliğe yükseldi.

SIRADAKİ YARIŞ ALMANYA'DA

Sezonun 11. ayağı, 11-12 Temmuz tarihlerinde Almanya'da düzenlenecek.

PİLOTLAR KLASMANI

1. Jorge Martin (İspanya): 193 puan

2. Marco Bezzecchi (İtalya): 186

3. Fabio Di Giannantonio (İtalya): 177

4. Ai Ogura (Japonya): 168

5. Marc Marquez (İspanya): 153

21. Toprak Razgatlıoğlu (Türkiye): 11