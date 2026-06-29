AI sarılma videosu komutu: Yapay zekayla çocukluğunuza sarılın

Yapay zeka ile hazırlanan videolar sosyal medyada akıma dönüşüyor.

Son günlerde, duygusal videolar keşfete düşmeye başladı.

Kullanıcılar, çocukluk fotoğraflarını ve güncel görüntülerini yapay zeka araçlarında bir araya getirerek geçmişteki halleriyle sarıldıkları videolar oluşturuyor.

Kısa sürede milyonlarca kez izlenen bu videoların arkasındaki AI komutu da merak konusu oldu.

İşte, yapay zekayla çocukluğunuza sarılmanızı sağlayan o viral komut...

CHATGPT SARILMA VİDEOSU KOMUTU:

“Sol tarafta: Benim çocukluk halim (çocukluk fotoğrafımdan), masum bir gülümsemeyle sağ tarafa bakıyor. Üstünde '1983' yazıyor.



Sağ tarafta: Benim güncel halim (yakın tarihli fotoğrafımdan), ellerini çenesinin altına koymuş şekilde oturuyor ve çocuk haline sakin, duygusal bir gülümsemeyle bakıyor. Üstünde '2026' yazıyor.



Arka plan: Düz, yumuşak stüdyo arka planı.



Işıklandırma: Yumuşak, sinematik ve sıcak ışık. (İstenirse siyah-beyaz atmosferde olabilir.)



Stil: Duygulara ve iki versiyon arasındaki görsel bağa odaklanan profesyonel, minimalist ve duygusal fotoğrafçılık. Fotoğraf, iki farklı zaman dilimindeki aynı kişinin gerçek bir buluşması gibi ultra gerçekçi görünmeli; adeta profesyonel bir fotoğraf çekimi hissi vermeli. Yüz hatlarım ve tüm orijinal özelliklerim korunmalı, değiştirilmemeli.



Fotoğraf oranı: 9:16."



Klıngaı : Aynı kızın o zaman ve şimdi yüklenen portresini kullanarak yumuşak nostaljik bir sinema videosu oluşturun.



Soldaki çocuk versiyonunu nazikçe yanıp sönen, küçük el hareketleriyle, gelecekteki haline bakan canlandırın.



Sağdaki kadını ince nefes hareketi, hafif saç hareketi, sıcak duygusal gülümsemeyle, elleri çenenin altında, genç haline sevgiyle bakan şekilde canlandırın.



Sıcak vintage tonları, yumuşak bej stüdyo arkaplanı, süzülen toz parçacıkları, ince film tahılları, rüya gibi ışık ışınları ve her iki versiyon arasında parlayan bir bağlantı ışığı



Yavaş basma kamera yakınlaştırması ve hassas paralaks derinlik hareketi kullanın.



Duygusal sinematik yakın çekim ekle:



Küçük kızın yaşlı haline sarılırken ellerine yavaş yavaş yakınlaştır.



Kollarını yaşlı kadının omuzlarına nazikçe saran çocuğun detaylı bir yakın çekimini gösterin.



Birbirlerine dokunan ve tuttuklarından yumuşak bir odak görüntüsü ekleyin.



Duygusal derinlik yaratmak için sarılma sırasında etraflarına nazik bir kamera hareketi ekleyin.



Sarılmanın doğal, sıcak ve derinden duygusal hissettirmesine izin ver.



İfadeleri doğal ve içten tutun. Birbirinize gülümsemek ve yumuşakça sarılmakla sonlansın.



Ultra gerçekçi, orijinal yüz özelliklerini korumak, sinematik duygusal hikaye anlatımı, pürüzsüz hareket, yüksek detay, 9:”