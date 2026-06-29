AK Parti'den 33. İstişare Toplantısı paylaşımı: İstişare kültürünü pekiştirdik

AK Parti’nin 26 Haziran’da Sapanca’da başlayan istişare kampı, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kapanış konuşmasıyla sona erdi.

Parti yönetimi, milletvekilleri, bakanlar ve teşkilat üyelerinin katıldığı kampta, partinin faaliyetleri ve gelecek dönem yol haritası masaya yatırıldı.

Kampa, AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Merkez Disiplin Kurulu, Kurucular Kurulu üyeleri ile milletvekilleri, genel başkan yardımcıları, kadın ve gençlik kolları temsilcileri, bakanlar ve bakan yardımcıları katıldı.

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER RAPOR HALİNE GETİRİLDİ

Program kapsamında “Parti Politikaları”, “Ortak Akıl”, “TBMM Parti Grubu Çalışmaları ve Değerlendirmeleri” ile “Genel İstişare ve Değerlendirme” oturumları düzenlendi. Önceki kamplara göre daha interaktif bir formatta gerçekleştirilen toplantılarda, uzun sunumlar yerine karşılıklı fikir alışverişi öne çıktı.

Eş zamanlı dört ayrı salonda yapılan oturumlarda dile getirilen görüş ve öneriler, partinin kurumsal yol haritasının şekillendirilmesi amacıyla rapor haline getirildi.

“Ortak Akıl” oturumlarında ise kabine üyeleri, sahadan gelen talepleri dinleyerek katılımcıların sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki genel değerlendirme toplantısında da katılımcılar beklenti ve sorunlarını doğrudan bakanlara iletti.

AK PARTİ, 3 GÜNLÜK KAMPIN ÖZET VİDEOSUNU PAYLAŞTI

AK Parti'nin 3 gün süren istişare kampına dair 3 buçuk dakikalık özet niteliğinde bir video paylaşımı yapıldı.

Partinin resmi sosyal medya hesabından yayımlanan videoya "Ülkemizin yarınlarına yön verecek ortak iradeyi, güçlü vizyonu ve istişare kültürünü bir kez daha hep birlikte pekiştirdik." notu düşüldü.

Videoyu AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar da "Çok şükür" notuyla paylaştı.