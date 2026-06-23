AK Partili isimlerden 33. İstişare Toplantısı mesajı: Ortak akılla yeni rotalar

AK Parti'nin geleneksel istişare toplantısında bu sene adres Sapanca.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde "Erdemliler Hareketi" tarafından 14 Ağustos 2001'de kurularak siyaset sahnesine çıkan AK Parti, kuruluşunun 25'inci yılında 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nı tarihi ise 26-27-28 Haziran'da icra edecek.

Merkez Yürütme Kurulu, Merkez Disiplin Kurulu, Genel Merkez Parti İçi Demokrasi Hakem Kurulu, Siyasi Erdem ve Etik Kurulu, Kurucular Kurulu üyeleri, milletvekilleri, genel merkez kadın ve gençlik kolları Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyeleri, başkan yardımcıları ile bakanlar ve bakan yardımcılarını buluşturacak kampta, yeni anayasa çalışmaları ve "Terörsüz Türkiye" süreci başlıklarının yanı sıra iç ve dış politika, güvenlik stratejileri ve bölgesel gelişmeler değerlendirilecek.

AK PARTİ'DEN "SON 3" PAYLAŞIMI

Adalet ve Kalkınma Partisi'nin resmi sosyal medya hesaplarından toplantıya 3 gün kaldığına ilişkin bir video paylaşımı geldi.

Videoda toplantı alanının hazırlık aşamasından detaylara yer verilirken, paylaşıma "Ortak aklın, heyecanın ve tecrübenin bir arada olacağı büyük kampımıza doğru adım adım ilerliyoruz. AK Parti 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantımıza son 3!" notu düşüldü.

FARUK ACAR'DAN "ORTAK AKILLA YENİ ROTALAR" PAYLAŞIMI

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar da AK Parti hesabından paylaşılan hazırlık videosunu alıntılayarak bir paylaşımda yaptı.

Acar paylaşımında "Gelecek hedeflerimizi şekillendireceğimiz, ortak akılla yeni rotalar çizeceğimiz büyük buluşmamıza çok az kaldı." derken, hazırlıklarının heyecanla sürdüğünü dile getirdi.

BİR PAYLAŞIM DA EYYÜP KADİR İNAN'DAN

AK Parti İzmir milletvekili ve AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, istişare toplantısına dair bir paylaşımda bulunarak, "Dünya siyasetinin sarsılmaz markası AK PARTİ." notunu düştü.