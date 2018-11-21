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AK Parti'nin İstanbul ve Ankara adayı belirlendi

AK Partili Kurtulmuş "İstanbul ve Ankara dahil birçok büyükşehir belediye adayımızı belirledik." dedi.

Haber Merkezi | 21.11.2018 - 11:11..
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AK Parti'nin İstanbul ve Ankara adayı belirlendi

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş gündeme dair önemli değerlendirmelerde bulundu.

TRT Haber’de açıklamalar yapan Kurtulmuş şunları söyledi:

"ŞİMDİ SÖYLEMEK DOĞRU OLMAZ"

"Yerel seçimlerde İstanbul Ankara gibi birçok büyükşehirde adayın kim olacağı belli oldu ancak siyasi etik gereği bunu şimdi söylemek doğru olmaz.

Ne zaman nerede açıklanacağı genel başkanımızın takdirinde."

CUMARTESİ AÇIKLANACAK

Başkan Erdoğan, yerel seçimlere ilişkin yürüttükleri çalışmalarla ilgili dün yaptığı açıklamada "Cumartesi günü adayların bir kısmı açıklanabilir." dedi.

AK Parti'nin İstanbul ve Ankara adayı belirlendi ViDEO

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