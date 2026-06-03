Akademi Giriş Sınavı Oturumları ertelendi

Sınavlara NATO engeli...

Kritik duyuruyu, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy yaptı.

SINAVLAR ERTELENDİ

Bayram Ali Ersoy, 2026 Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (2026-MEB AGS) kapsamındaki Akademi Giriş Sınavı (AGS) ile Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) oturumlarının NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi dolayısıyla ertelendiğini duyurdu.

26 TEMMUZ'DA DÜZENLENECEK

Ersoy, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"12 Temmuz'da yapılması planlanan 2026-MEB AGS'nin AGS ve ÖABT oturumları Ankara'da icra edilecek NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi sebebiyle 26 Temmuz Pazar günü gerçekleştirilecektir. Adaylarımızın bilgisine sunar, başarılar dilerim."

ANKARA'DA NATO HAZIRLIKLARI

Cumhurbaşkanı kararı doğrultusunda, Ankara’da düzenlenecek NATO Zirvesi kapsamında önemli bir idari düzenlemeye gidildi.

Altındağ, Çankaya, Etimesgut, Gölbaşı, Keçiören, Mamak, Pursaklar, Sincan ve Yenimahalle ilçelerinde bulunan kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan personelin büyük bölümünün, 6-12 Temmuz 2026 tarihleri arasında idari izinli sayılacağı açıklandı.

Ancak zirvede aktif görev üstlenenler ile kritik hizmet alanlarında çalışan personel, bu uygulamanın dışında tutulacak.

ETKİNLİKLERE KISITLAMA GETİRİLDİ

Zirve haftasına özel alınan tedbirler yalnızca kamu çalışanlarıyla sınırlı kalmadı.

Başkent genelinde güvenlik ve organizasyon sürecinin aksatılmaması amacıyla, aynı tarihler arasında geniş katılımlı etkinliklerin düzenlenmesine de kısıtlama getirildi.