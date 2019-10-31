Akar: 18 rejim askeri için görüşmeler devam ediyor

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile sınır birliklerindeki inceleme ve denetlemeleri kapsamında Kara Kuvvetleri Komutanlığı İleri Müşterek Harekat Merkezi'ni de ziyaret etti.

"BARIŞ PINARI HAREKATI DEVAM EDİYOR"

Faaliyetlere ilişkin brifing alan, talimatlar veren Bakan Akar, "Barış Pınarı Harekatımız devam ediyor. El yapımı patlayıcıların aranması, o bölgeye huzurun, güvenin gelmesi, insani yardımların ulaşması için yoğun faaliyetlerimiz sürüyor." diye konuştu.

Mehmetçiğin büyük bir kahramanlık, fedakarlık ve mesleğe adanmışlık ruhuyla karada, denizde ve havada kendisine verilen görevleri başarıyla yerine getirdiğini belirten Akar, "Bütün Silahlı Kuvvetler mensupları, ülkemize, milletimize yönelik ciddi risk ve tehditlere karşı tedbir almak için gece-gündüz, dağ-bayır demeden, 'Ölürsem şehit kalırsam gazi' anlayışı içinde büyük bir mücadele içindedir." ifadesini kullandı.

Akar, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 82 milyonu, 780 bin kilometrekare vatan toprağını, 462 bin kilometrekarelik mavi vatan ile semaların güvenliğinin sağlanması için bugüne kadar gerekeni yaptığını, bundan sonra da artan şiddet ve tempoda yapmaya devam edeceğini vurgulayarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nda büyük kahramanlık, fedakarlık ve başarılarla mevcut duruma gelindiğini dile getirdi.

"KİMSENİN TOPRAĞINDA GÖZÜMÜZ YOK"

Yapılan faaliyetlerin uluslararası hukuka, BMGK'nin ilgili kararlarına uygun olduğunu, meşru müdafaa kapsamında gerçekleştirildiğini bir kez daha vurgulayan Akar, "Biz Suriye başta olmak üzere tüm komşularımızın toprak bütünlüğüne saygılıyız. Kimsenin toprağında gözümüz yok. Bizim meselemiz ülkemizin, vatanımızın ve halkımızın güvenliğini sağlamak, bunlara karşı yönelen her türlü tehdidi, tehlikeyi ortadan kaldırmaktır. Yaptığımız faaliyet de bundan ibarettir." şeklinde konuştu.

Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki insani faaliyetlerin devam ettiğini dile getiren Akar, "Kızılay, AFAD başta olmak üzere TSK da kendi imkan ve kabiliyetleri ölçüsünde sağlık, yiyecek, içecek ve günlük hayatın normale dönmesi için elektrik, su sağlanması dahil çalışıyor. Biz kapasitemizin üzerinde çalışarak oradaki masum insanların, Suriyeli kardeşlerimizin hayatını kolaylaştırmak için ne gerekiyorsa yaptık yapmaya devam ediyoruz. Su meselesi halloldu, elektrik de oradaki jeneratörler vasıtasıyla sağlanıyor." değerlendirmesinde bulundu.

BU BİR TEHDİT DEĞİL

Barış Pınar Harekatı'nın yanı sıra terörle mücadelenin diğer faaliyetlerinin de devam ettiğine dikkati çeken Akar, "Irak’ın kuzeyindeki tehdit ve tehlikelere karşı da yurt içinde ve sınır ötesindeki faaliyetlerimiz devam ediyor. Pençe harekatları dahil terörle mücadelede yapılması gereken ne varsa yapmaya devam ediyoruz." dedi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Ege, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs'taki faaliyetlerinin de devam ettiğine işaret eden Akar, şöyle devam etti:

"Özellikle Doğu Akdeniz'deki hakkımız, hukukumuzun korunması ve kollanması için gece-gündüz demeden yerine getirdiğimiz yoğun faaliyetlere devam edeceğiz. Biz hiçbir şekilde saldırgan bir tutum içinde değiliz, iyi komşuluk ilişkilerinden yanayız, uluslararası hukuka, ikili anlaşmalarla belirlenen kurallara son derece saygılıyız. Fakat diğer taraftan ne Türkiye'nin ne de Kıbrıslı kardeşlerimizin hakkına herhangi bir şekilde halel getirilmesine de müsaade etmeyeceğimizi söyledik, söylemeye devam ediyoruz. Bu konuda kararlıyız. Bu bir tehdit değil, görüşmelerle, konuşmalarla, uluslararası anlaşmalara, hukuka saygılı olduğumuzu söylememiz de bir zafiyet değil. Bunun muhataplarımız tarafından iyi anlaşılmasını bekliyoruz."

PATRIOT İÇİN GÖRÜŞMELERİMİZ DEVAM EDİYOR

F-35 savaş uçağı projesine de değinen Akar, "Biz F-35 projesinde diğer ülkelerle beraber ortağız. Üzerimize düşen parayı ödedik, sorumluluklarımızı yerine getirdik. Daha dün ABD’li bir yetkilinin yaptığı açıklamada olduğu gibi, F-35'in bine yakın parçasını Türkiye'de aksaksız üretiyoruz. Dolayısıyla bu sorumluluklarımızı yerine getiriyoruz. Bizim ortaklıktan dolayı taleplerimiz var, bunları sürekli gündeme getiriyoruz. Biz ortak olarak sorumluluklarımızı yerine getirdik, onlardan da bu ortaklığın gereği olarak yapmaları gereken neyse onları yapmalarını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Bölge füze ve hava savunma sistemi S-400'lerin tedarik sürecine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Akar, "Ülkemizi ve milletimizi hem hava hem de füze saldırılarına karşı korumak için bir hava savunma sistemini almış bulunuyoruz. Bu hava savunma sisteminin tam kapasiteyle çalışabilmesi için yapılan çalışmalar 2020 baharına kadar devam edecek. Ayrıca Patriot hava savunma sistemi tedariki için de çalışmalarımız, görüşmelerimiz devam etmektedir." dedi.

18 KİŞİNİN RUSLARA TESLİM EDİLMESİ İÇİN GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR

Resulayn'ın güneydoğusunda arama, tarama, keşif ve emniyet faaliyeti sırasında ele geçirilen ve Rejim unsuru olduğunu anlaşılan 18 kişinin durumuna da değinen Akar, şu açıklamalarda bulundu:

"Yapılan faaliyetler sırasında 'Rejim ordusuna mensup olduklarını' söyleyen 18 kişi, sağ olarak ele geçirildi. Arkadaşlarımız onlarla ilgilendi, konuştu. İki yaralı vardı, onların hastanedeki tedavileri yapıldı. Rejim ordusuna mensup olduğu anlaşılan 18 kişinin Ruslara teslim edilmesi konusu şu anda Ruslarla görüşülüyor, konuşuluyor. Bu konudaki gelişmeleri de Sayın Cumhurbaşkanımıza arz ettik, talimatlarını aldık."



