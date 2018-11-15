Bakan Akar: Bedelli askerlik 37 celpte tamamlanacak

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar bedelli askerlikle ilgili açıkalamalarad bulundu. Ankar "(Bedelli askerlik) Şu ana kadar bize müracaat eden toplam 634 bin 415 gencimiz işlemlerini tamamladı. Önümüzdeki hafta gençlerimizin ne zaman, hangi ilde, hangi birlikte temel eğitim görevini yapacakları kamuoyuyla paylaşılacak." dedi.

2020'YE KADAR 37 CELP

Celp dönemleri ve asker adaylarının ne zaman alınacağına ilişkin de açıklama yapan Akar "Gençlerimizin bedelli askerlik kapsamındaki eğitim çalışmaları 24 Kasım 2018 ile 7 Şubat 2020 arasında toplam 37 celpte icra edilecek." dedi.

ÜS BÖLGESİNDEKİ KAZANIN RAPORU GELİYOR

Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar geçtiğimiz günlerde Hakkari'de meydana gelen üs bölgesindeki kaza olayına ilişkin soruşturmanın sürdüğünü raporun da kamuoyu ile paylaşılacağını belirtti.

Akar; "Kara Kuvvetleri ve Genelkurmayın idari ve teknik soruşturması son aşamada. Rapor ulaşır ulaşmaz kamuoyuyla paylaşacağız" dedi.