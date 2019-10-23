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Akar'dan Patriot açıklaması

Türkiye'nin Amerika'dan Patriot satın alabileceğini söyleyen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, F-35 krizinde de çözümün yakın olduğunu ifade etti.

AA | 23.10.2019 - 18:11..
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Akar'dan Patriot açıklaması

S-400 Hava Savunma Sistemi'nin Rusya'dan satın almasının ardından ABD ile Türkiye arasında kriz meydana gelmişti...

ABD, Türkiye karşı S-400'lere karşılık F-35 ve Patriot satışını iptal etme ve ekonomik yaptırım tehditlerinde bulunmuştu.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Hem Suriye'de kurulacak güvenli bölge ile ilgili hem de ABD ile çıkmaza giren F-35 ve Patriot'larla ilgili bilgi verdi.

"F-35 KONUSUNU ÇÖZECEĞİZ PATRIOT DA ALACAĞIZ"

Akar, "F-35 konusunda ABD ile anlaşmazlıkların üstesinden geleceğiz" dedi.

"Türkiye ABD'den patriot hava savunma sistemi satın alabilir" açıklamasında bulunan Akar ayrıca, "Elimize geçen 200 DEAŞ'lı var, uygun şekilde kontrol ediyoruz" ifadesini kullandı.

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