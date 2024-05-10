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Denemeyen bin pişman! Bu kürü tüketin, 20 günde beden incelin

Denemeyen bin pişman! Bu kürü tüketin, 20 günde beden incelin Yaz aylarının gelmesiyle birlikte, fazla kilolardan kurtulma telaşı da artıyor. İşte bu dönemde size yardımcı olabilecek bir önerimiz var: yoğurt kürü! Bu tarifle 20 günde 2 beden birden incelin…