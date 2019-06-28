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Akıllı saatlerde Micro LED dönemi gelecek yıl başlayacak

Gelecek yıldan itibaren akıllı saatlerde Micro Led teknolojisi kullanılacak.

DHA | 28.06.2019 - 09:37..
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Akıllı telefonların günden güne gelişmesiyle akıllı saat kullanan kullanıcıların sayısı da bir hayli arttı. Apple ve Samsung başta olmak üzere birçok akıllı telefon üreticisi akıllı saat pazarında da söz sahibi olabilmek için her yıl yeni modellerini tanıtıyor.

Kullanımı her geçen gün daha da yaygınlaşan ve çoğunlukla OLED ekran teknolojisinden yararlanılan akıllı saatlerde 2020 yılı itibariyle micro LED ekranlar kullanılmaya başlanacak.

mikroled

OLED'İN GELİŞMİŞİ: MİCRO LED

Micro LED ekranlar, OLED teknolojisinin bir sonraki adımı olarak görülüyor. OLED'e göre çok daha ince ve parlak bir görüntü sunan micro LED teknolojisi, mikroskobik derecede küçük LED’leri tanımlıyor.

Her bir pikseli oluşturan micro LED’ler dayanıklılık konusunda da ileri düzey bir performansa sahip. OLED ekranlara göre daha uzun ömre sahip olan micro LED ekranlar, OLED ekranlarda sıkça görülen ekran yanması problemini de ortadan kaldırıyor.

MİCROLED

Akıllı saatlerin telefonlara kıyasla bilek üzerinde kullanıldıkları için çok daha zorlu şartlara dayanması ve enerjiyi verimli kullanması oldukça önemli. Bu teknoloji sayesinde akıllı saatlerin batarya ömründe artış yaşanması ve gün ışığı altında ekranların daha okunabilir olması bekleniyor.

Yeni Micro LED teknolojisi gelecek yıldan itibaren akıllı saatlerde kullanılacak.

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