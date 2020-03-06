Akıllı telefonlarda yeni bir Wi-Fi açığı keşfedildi

Akıllı telefon üreticileri her ne kadar çeşitli güvenlik güncelleştirmeleri yayınlasa da her gün yeni bir açık keşfediliyor. En son keşfedilen açıkta ise kötü niyetli kişiler, telefonunuzun Wi-Fi bağlantısından yararlanıyor.

Güvenlik şirketi ESET'in tespit ettiği ve 'Kr00k' olarak adlandırılan güvenlik açığı, yaklaşık 1 milyar cihazı etkiliyor.

Broadcom ve Cypress tarafından üretilen Wi-Fi yongalarını etkileyen söz konusu açığı kullanan bilgisayar korsanları, Wi-Fi ağında şifre olsa bile ağa sızıp trafiği ele geçirebiliyor.

ETKİLENEN CİHAZLAR

Güvenlik açığı, Broadcom ve Cypress tarafından üretilen Wi-Fi yongalarını kullanan Amazon (Echo, Kindle), Apple (iPhone, iPad, MacBook), Google (Nexus), Samsung (Galaxy) gibi üreticileri etkiliyor.

Araştırmacıların test edip, güvenlik açığını tespit ettikleri cihazlar şu şekilde:

Amazon Echo 2. nesil

Amazon Kindle 8. nesil

Apple iPad Mini 2

Apple iPhone 6, 6S, 8, XR

Apple Macbook Air Retina 13 inç 2018

Google Nexus 5

Google Nexus 6

Google Nexus 6S

Raspberry Pi 3

Samsung Galaxy S4 GT-I9505

Samsung Galaxy S8

Xiaomi Redmi 3S





Söz konusu açıktan etkilenmemek için kullandığınız cihazları en son işletim sistemi ve güvenlik sürümlerine güncellediğinizden emin olun. Ayrıca şu ana kadar bazı üreticiler söz konusu açığı kapatacak bazı yamalar yayınladı.

Örneğin Apple, iOS 13.2, iPad 13.2 ve macOS Catalina 10.15.1 güncellemeleriyle Wi-Fi açıklarını tamamen kapattı.

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