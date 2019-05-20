Elazığ'da suyun azalmasını fırsat bilip elleriyle balık avladılar

Elazığ’da geçtiğimiz hafta Van Gölü'nün İnci Kefali gibi, Hazar Gölü'nün akıntıya karşı yüzen "Siraz" balığının göçü görüntülere yansımasının ardından bu kez tepki çekecek anlar kameralara yansıdı.

Bölgede turizm açısından önemli olan Hazar Gölü’nde bulunan balıklardan "Siraz" çevrede çok bilen olmasa da her yıl bu aylar içerisinde Van’daki İnci Kefali gibi akıntıya karşı giderek yumurtalarını bırakıyor.

ELLERİYLE AVLADILAR

Köprü altına gelen bazı kişiler, suyun azalmasını fırsat bilerek halen akıntıya karşı göç etmeye çalışan balıkları elleri ile yakaladı. Bir kişinin eliyle yakalayıp dışarı attığı balıkları ise başka bir kişi canlı canlı çubuğa taktığı balıkları poşete koyup götürdü. O görüntüler kameralara da yansıdı.

AVLANMASI YASAK

Üreme döneminde olduğu için avlanması yasak olan balıkların bu şekilde avlanması ise tepki çekti.



