taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.0612
Euro
6.7743
Altın
1285.11
Borsa
87435.3
Gram Altın
250.514

Elazığ'da suyun azalmasını fırsat bilip elleriyle balık avladılar

Çaydaki suyun azalmasıyla birlikte göç yolunda zorluk çeken balıklar, vatandaşlar tarafından elle avlandı.

İHA | 20.05.2019 - 11:56..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Elazığ’da geçtiğimiz hafta Van Gölü'nün İnci Kefali gibi, Hazar Gölü'nün akıntıya karşı yüzen "Siraz" balığının göçü görüntülere yansımasının ardından bu kez tepki çekecek anlar kameralara yansıdı.

Bölgede turizm açısından önemli olan Hazar Gölü’nde bulunan balıklardan "Siraz" çevrede çok bilen olmasa da her yıl bu aylar içerisinde Van’daki İnci Kefali gibi akıntıya karşı giderek yumurtalarını bırakıyor.

ELLERİYLE AVLADILAR

Köprü altına gelen bazı kişiler, suyun azalmasını fırsat bilerek halen akıntıya karşı göç etmeye çalışan balıkları elleri ile yakaladı. Bir kişinin eliyle yakalayıp dışarı attığı balıkları ise başka bir kişi canlı canlı çubuğa taktığı balıkları poşete koyup götürdü. O görüntüler kameralara da yansıdı.

Elazığ'da suyun azalmasını fırsat bilip elleriyle balık avladılar

AVLANMASI YASAK

Üreme döneminde olduğu için avlanması yasak olan balıkların bu şekilde avlanması ise tepki çekti.

Elazığ'da suyun azalmasını fırsat bilip elleriyle balık avladılar

Elazığ'da suyun azalmasını fırsat bilip elleriyle balık avladılar

Elazığ'da suyun azalmasını fırsat bilip elleriyle balık avladılar

Elazığ'da suyun azalmasını fırsat bilip elleriyle balık avladılar

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Almanya'da Münih polisinden Galatasaray taraftarına uyarı

Almanya'da Münih polisinden Galatasaray taraftarına uyarı

132
FETÖ operasyonunda 249 kişiye gözaltı kararı

FETÖ operasyonunda 249 kişiye gözaltı kararı

127
Bağdat Caddesi'nde kutlama yapan taraftarlara saldırı

Bağdat Caddesi'nde kutlama yapan taraftarlara saldırı

321
Eurovision'da bayrak açanlara ceza verilecek

Eurovision'da bayrak açanlara ceza verilecek

41
Yeni eğitim sisteminde zorunlu ders sayısında değişiklik

Yeni eğitim sisteminde zorunlu ders sayısında değişiklik

85
Muslera tarihe geçti

Muslera tarihe geçti

40
Almanya'dan Schengen vizesine katı kurallar

Almanya'dan Schengen vizesine katı kurallar

83
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir