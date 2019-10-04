AKM'de çalışmalar sürüyor

Geçtiğimiz yıl yıkımı gerçekleştirilen Atatürk Kültür Merkezi'ndeki çalışmalar aralıksız devam ediyor.

İNŞAAT HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Yeni planlanan inşaatta AKM, 2 bin 500 kişilik modern bir opera binası olarak tasarlandı. Yapım aşaması ise havadan görüntülendi.

OTOPARK DA BULUNACAK

Yapı tamamlandığında 2 bin 500 kişilik bir opera salonunun yanı sıra 800 kişilik tiyatro salonu, bin kişilik konferans salonu, 285 kişilik sinema salonu, 250 kişilik oda tiyatrosu, bir sergi salonu, bir kütüphane, büyük bir otopark bulunacak.

RESTORAN DA YER ALACAK

Binanın en üst katında ise ikinci köprüden Tarihi Yarımada’ya kadar uzanan manzaraya sahip bir restoran yer alacak. Yeni AKM’de binanın dış cephesi büyük bir ekrana dönüştürülecek şekilde inşa edilecek.

TABANLIOĞLU'NUN OĞLU YENİ BİNANIN DA MİMARI OLDU

Bu sayede Taksim Meydanı’ndaki vatandaşlar binanın dışına yansıtılan tiyatro, bale, opera gibi etkinliklerin temsillerini izleme imkanı yakalayabilecek.

AKM’nin yeni binasının mimarlığını ise AKM’nin ilk binasının mimarı Hayati Tabanlıoğlu’nun oğlu Murat Tabanlıoğlu yapıyor.