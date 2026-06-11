Aksaray'da 16 yaşındaki Mustafa Yağız'ın katiline 24 yıl hapis istemi

Aksaray'da 16 yaşındaki Mustafa Yağız Edik'i bıçaklayarak öldüren R.M. hakkında iddianame hazırlandı.

Ağır ceza mahkemesince kabul edilen iddianamede R.M. hakkında ‘Çocuğu kasten öldürme’ suçundan 18 yıldan 24 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

10 Mart'ta işlenen cinayetin öncesinde bir lokantada çalışan ve aynı zamanda açık öğretim lisesinde öğrenimi sürdüren Mustafa Yağız Edik, halasının kızını rahatsız eden R.M. ile tartıştı. R.M., tartışma sırasında Mustafa Yağız Edik'i bıçaklayarak öldürdü.

ARKADAŞINA ATTIĞI MESAJDA İKRAR ETTİ

Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı'nda hazırlanan iddianamede şu ifadeler yer aldı:

“Suça sürüklenen çocuğun olay sonrasında arkadaşı G.Y.’ye ses kayıtları gönderdiği, ses kayıtlarında Mustafa Yağız'ı bıçaklayarak öldürdüğünü beyan ettiği, suça sürüklenen çocuğun olayın hemen öncesinde maktule attığı mesajlarda da öldürme kastıyla hareket ettiğinin anlaşıldığı, suça sürüklenen çocuğun alınan savunmasında üzerine atılı suçu ikrar ettiği ancak olay öncesinde çiğ köfteci önünde maktulün kendisine bıçak göstererek tehdit ettiğini ve bu sebeple sonraki olayda yanına bıçak aldığını iddia ettiği, olay tanıklarının söz konusu iddiayı doğrulamadığı, dosya arasında yer alan tanık beyanları, adli tıp raporu, ölü muayene ve otopsi raporu, suça sürüklenen çocuğun ikrar içerikli savunması, kamera çözümleme tutanağı, ses kaydı çözümleme tutanağı ve materyal incelenmesine ilişkin bilirkişi raporu birlikte değerlendirildiğinde olay tarihinde suça sürüklenen çocuğun bıçakla yaşı küçük Mustafa Yağız Edik'i göğsünden bıçaklamak suretiyle kasten öldürdüğüne dair hakkında kamu davası açmayı haklı kılacak nitelikte yeterli şüpheye varan somut delil elde edildiği anlaşılmıştır."

FİRAR EVİ ARAMIŞ

İddianamede R.M.’nin, Mustafa Yağız Edik'i öldürdükten sonra arkadaşına gönderdiği mesajlarda suçunu itiraf ettiği, kaçıp saklanmak için de ev aradığı ortaya çıktı.

Mesajında, “Çocuk öldü herhalde. Dikine kalbine vurdum bıçağı öldü çocuk. Kalbine yiyince bıçağı dikine yattı yere, ben kesin tutuklanacağım. Firar evi, kimin yanına gidebilirim firar evi olarak” dediği belirtildi.

R.M., 3 Temmuz tarihinde Aksaray Ağır Ceza Mahkemesi’nde ilk kez hakim karşısına çıkarılacak.

TEHDİT MESAJI

R.M.'nin tutuklanmasının ardından, R.M.'nin arkadaşı olduğunu belirten bir kişi tarafından Mustafa Yağız Edik'in ailesine tehdit mesajı atılmıştı. Aile, tehdit mesajıyla ilgili de suç duyurusunda bulundu.