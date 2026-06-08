Aksaray'da 17 yaşındaki genci bıçaklayanlar akranları çıktı: 'Kız meselesinden çıktı'

Aksaray'da 17 yaşındaki T.K., saat 21.00 sıralarında Büyük Bölcek Mahallesi'ndeki bir parkta arkadaşlarıyla otururken yanlarına gelen başka bir grupla çıkan tartışma sonucu çıkan kavgada, 6 yerinden bıçaklandı.

Kavga sırasında karşı gruptakiler biber gazı da kullandı.

T.K., olay yerine gelen ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan T.K.'nin durumunun ciddi olduğu belirtildi.

SALDIRGANLAR DA 17 YAŞINDA

Olayın ardından çalışma başlatan polis, saldırıyı yapanların yine 17 yaşında olan E.K. ile F.Ç. olduğunu belirledi.

"KIZ MESELESİNDEN ÇIKTI"

Kaçan 2 şüpheli, kısa sürede gözaltına alındı.

E.K. ve F.Ç.'nin ilk ifadesinde, kavganın kız meselesi nedeniyle çıktığını söylediği bildirildi.

Olaya ilişkin inceleme sürüyor.