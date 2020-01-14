Aksaray'da, bir depoda kaçak ürünlerle sahte içki imalatı yapıldığı bilgisine ulaşan ve yaklaşık 2 hafta takip yapan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, yeterli delil ve bulgulara ulaşılmasının ardından operasyon için harekete geçti.

222 LİTRE SAHTE İÇKİ ELE GEÇİRİLDİ

Gerçekleştirilen operasyonda A.N.E. (41) ile K.Y. (52) isimli 2 şüpheli suçüstü yakalanarak gözaltına alınırken, depoda ve 2 şüpheliye ait otomobilde yapılan aramalarda toplam 80 litre sahte içki yapımında kullanılan etil alkol, 10 litre satışa hazır halde pet şişede viski, 60 litre rakı, 10 litre votka, 30 litre viski, 30 litre votka, 2 litre viski aroması, 5 litre gliserin maddesi, 2 adet huni, 2 adet maşrapa, 3 adet alkol yapımında gliserin enjekte etmekte kullanılan enjektör ve çok sayıda bidon ve varil ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Aksaray’da 222 litre sahte içki ele geçirildi