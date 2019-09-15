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Aksaray'da 381 adet tarihi eser ele geçirildi

Şüphe üzerine durdurulan araçta yapılan aramalarda 381 adet tarihi eser yakalandı.

İHA | 15.09.2019 - 15:20..
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Aksaray - Nevşehir karayolunda rutin yol kontrolü yapan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ve Asayiş Şubesi ekipleri, şüphe üzerine otomobili durdurdu.

Aksaray'da 381 adet tarihi eser ele geçirildi

ARAÇTA ARAMA YAPTI

Ehliyet ve ruhsat sorduğu sürücü Barbaros Ç.'nin tedirgin hal ve hareketlerinden şüphelenen ekipler, araçta arama yaptı.

Aksaray'da 381 adet tarihi eser ele geçirildi

381 ADET TARİHİ ESER ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan geniş çaplı aramada otomobilin çeşitli yerlerine gizlenmiş sikke ve yüzük gibi 381 adet tarihi eser ele geçirildi. Olayla ilgili sürücü ve Ramazan D., Koray K., İsmail Ç., Bayram Ş. gözaltına alındı.

Şüpheliler, Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler Aksaray Adliyesine sevk edildi.

Aksaray'da 381 adet tarihi eser ele geçirildi

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