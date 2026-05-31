Aksaray’da bayram tatilinin son gününde yoğun denetim

Kurban Bayramı tatilinin bitmesiyle milyonlarca insan yollara koyuldu.

Kazaların önlenmesi ve sürücülerin uyarılması amacıyla polis ekipleri, 84 ilde denetimler gerçekleştiriyor.

DENETİM BAŞLADI

Bu kapsamda, bayram tatilinin son gününde önemli bir geçiş güzergahına sahip olan Aksaray’da trafik ekipleri, yoğun denetim yapmaya başladı.

ARAÇLAR KONTROLDEN GEÇİRİLİYOR

Aksaray-Ankara, Konya, Adana ve Nevşehir kara yollarında görev alan İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, araçları durdurarak hem kontrolden geçiriyor hem de uyarılarda bulunuyor.

SÜRÜCÜLERE UYARILAR YAPILIYOR

Meydana gelebilecek muhtemel kazaların önüne geçilmesi amacıyla bayram tatili dönüş trafiğindeki yoğunluk nedeniyle sıkılaştırılan denetimlerde sürücüler de uyarıldı.

Uygulamalar aralıksız olarak tüm yollarda devam ediyor.