Aksaray'da falçatayla kızını kaçıran kişinin kulağını kesip, kopardı

Aksaray'da merkez Kılıçaslan Mahallesi Kurtuluş Caddesi'nde Ömer Ç., yolda daha önce kızını kaçıran Ahmet Faruk Ö. ile karşılaştı.

Aralarında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

KULAĞINI KESİP KOPARDI

Ömer Ç., yanındaki falçatayla Ahmet Faruk Ö.'nün kulağının birini kesip kopardı.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

POLİS MEMURU YARALANDI

Kavgaya müdahale etmek isteyen polis memuru S.G. de arbede sırasında elinden yaralandı.

Ahmet Furkan Ö. kanlar içinde yere yığılırken, polis ekipleri de yere fırlayan kopan kulağı arayıp buldu.

AMELİYATA ALINDI

Yaralılar, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Ahmet Faruk Ö.'nün kesilen kulağının dikilmesi için ameliyata alındığı belirtildi.

GÖZALTINA ALINDI

Ömer Ç. ile olaya karıştığı öne sürülen yakınları Emir Ç. ve Tuğrul Ç. de polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Olayla ilgili polis ekipleri tarafından başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor.