Avustralya, tarihinde ilk kez bir Avrupa takımını 2 gol farkla yendi

2026 FIFA Dünya Kupası, istatistiksel ilklere ve yeni rekorlara sahne olmaya devam ediyor.

Organizasyondaki grup aşamasının ilk müsabakasında A Milli Futbol Takımımız ile karşı karşıya gelen Avustralya, sahadan 2-0'lık net bir skorla üstün ayrılarak turnuvaya 3 puanla giriş yaptı.

Türkiye karşısında elde edilen bu skor, Avustralya futbol tarihi açısından özel bir önem taşıyor.

İLK KEZ 2 FARKLI SKORLA KAZANDILAR

Verilere göre Avustralyalılar, Dünya Kupası finallerine katılım gösterdikleri süreç boyunca ilk kez Avrupa bölgesinden bir rakibi iki gol farkla mağlup etmeyi başardı.

Avustralya Milli Takımı, Türkiye maçında aldığı bu sonuçla birlikte Dünya Kupası turnuvalarında mücadele ettiği altı organizasyondaki toplam beşinci galibiyetini elde etti.

Takımın Dünya Kupası tarihindeki diğer galibiyet istatistikleri ve skorları şu şekilde sıralandı...

2006 Dünya Kupası: Japonya karşısında alınan 3-1'lik galibiyet.

2010 Dünya Kupası: Sırbistan karşısında alınan 2-1'lik galibiyet (Bir Avrupa temsilcisine karşı elde edilen ilk galibiyet).

2022 Dünya Kupası: Tunus karşısında alınan 1-0'lık galibiyet.

2022 Dünya Kupası: Danimarka karşısında alınan 1-0'lık galibiyet.