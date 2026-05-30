Aksaray'da komşuların elektrik kavgası: 2 yaralı

Aksaray merkez Ereğlikapı Mahallesi'ndeki apartmanda oturan yaşlı adam, binanın prizinden elektrik kullanarak elektrikli mopedini şarja bağlarken komşusu duruma itiraz etti.

İki komşu arasında çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü.

2 YARALI

Birbirlerini darbeden komşular yaralanırken kavga seslerini duyan apartman ve mahalle sakinleri kavgaya müdahale ederek ayırdı.

Haber verilmesi üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı komşular olay yerine gelen ambulanslarda tedavi edilirken polis ekipleri kavga ile ilgili inceleme başlattı.