Meral Akşener: Cumhurbaşkanını aradım ve bilgi aldım

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin genel merkezinde, İdlib'de Türk askerine yönelik hava saldırısıyla ilgili açıklamalar yaptı.

İdlib'de askerlerimize yönelik hava saldırısına ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı aradığını ve bilgi aldığını söyledi.

"PAYLAŞMAM DOĞRU OLMAZ"

Acı bir olayla karşı karşıya olunduğunu vurgulayan Akşener, görüşme sağladığı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bazı bilgileri kendisiyle paylaştığını aktardı. Görüşmede neler konuşulduğunun sorulması üzerine ise Akşener, "Ben devletimizin bugün itibarıyla başı durumunda olan Sayın Cumhurbaşkanıyla bir görüşme yaptım. Cumhurbaşkanını ben aradım ve sadece bilgi aldım. Paylaşmam doğru olmaz." karşılığını verdi.

CHP'nin TBMM'de kapalı oturum gerçekleştirilmesi teklifinde bulunduğunun hatırlatılması üzerine de Akşener, bunun yapılmasında fayda olduğunu bildirdi.

"MİLLETİMİZİN BAŞI SAĞ OLSUN"

Akşener, partisindeki toplantıda değerlendirmelerde bulunulacağına işaret ederek, "Milletimizin başı sağ olsun. Şu anda orada bulunan Mehmetçiğimizin ayağına taş değmesin. Şehitlerimizin mekanı cennet olsun, peygamber efendimize komşu olsunlar." ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, daha sonra partisinin genel başkan yardımcılarının da bulunduğu toplantıya geçti.