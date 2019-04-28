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Alacakları ödenmeyen adam kendini yılana ısırttı

Arkadaşlarına borç veren bir adam aradan geçen süreye rağmen alacaklarını tahsil edemeyince eylem yaptı: Adam kendisini yılana ısırttı.

DHA | 28.04.2019 - 09:37..
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Adana'da bir zeytinyağı satıcısı birçok kez borç verdiği arkadaşından alacaklarını tahsil edemeyince tepkisini ilginç bir yolla yaptı.

Seyhan ilçesindeki Adana Merkez Otogarı'nda çevredekilerin meraklı bakışları arasında eline aldığı uzun bir yılanla şov yapmaya başlayan Osman Aslan parmağını yılana ısırttı.

Alacakları ödenmeyen adam kendini yılana ısırttı

YILANA ISIRTTI

Çevredekilerin cep telefonlarıyla görüntülediği Aslan, yılana "Oğlum bırak, benden ne istiyorsun" diye bağırmaya başladı. Bir süre sonra baygınlık geçirip yere düşen Aslan için ambulans çağrıldı. Hastaneye kaldırılan Aslan'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Daha önce de kendisini dolandırdığını iddia ettiği kişiyi protesto etmek için kamyonetinin üzerine çıkarak sattığı ürünleri etrafa saçan Osman Aslan, kış aylarında ise tenekeden yapılma küçük odun sobasını sırtına bağlayıp otogarda tur atmıştı.


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