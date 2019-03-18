Alanya’da kayak festivali renkli görüntülere sahne oldu

Antalya’nın Alanya İlçesinin kırsalındaki Akdağ’da 1. Alanya Akdağ Kayak Festivali , yoğun katılımla gerçekleşti.

Şenlikte leğenle kayma, güreş, plates etkinlikleri yapıldı. Kayakçıların özel gösteri yaptığı programda balon uçurma etkinliği ile renkli görüntüler ortaya çıktı.

"İLÇE TURİZMİ AÇISINDAN ÇOK ÖNEMLİ OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUZ"

Alanya Akdağ Kayak İhtisas Spor Kulübü Kurucu Başkanı Uğur Bülbül, ilçenin yıllardır bir kayak merkezi hayali olduğunu ve bunun gerçekleştirmek için çalışmaların hızla devam ettiğini aktardı.

Bülbül, “Bizim amacımız Alanya'da bir kayak merkezinin olması, ilçe turizmi açısından bunun çok önemli olacağını düşünüyoruz. Bu yola ilk çıktığımızda dernek olarak faaliyet gösterdik. Daha sonra Alanyaspor'un da desteği ile kulüp haline geldik." dedi.

"BU ETKİNLİĞİ YAPABİLMENİN MUTLULUĞUNU YAŞIYORUZ"

Bu etkinlik için belirli kararlar alındığı belirten Bülbül,"İnsanları şehir merkezinden buraya getirebilmek kolay değil. Alanya'da aynı gün denize girebilir, denizden çıktıktan hemen sonra Akdağ'a gelip kayak yapabilirsiniz. Birçok arkadaşımız önce Akdağ'a geldi kayak yaptı, son gidip denize girdi. Bu etkinlik bir haftada olmuş bir şey değil. İki, üç yıllık bir emeğin karşılığı olarak bu etkinliği yapabilmenin mutluluğunu yaşıyoruz” diye konuştu.