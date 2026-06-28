Alexander Nübel'in menajerinden Beşiktaş açıklaması

Teknik direktörlüğe İtalyan çalıştırıcı Vincenzo Italiano'yu getiren Beşiktaş'ta, sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Transfer çalışmalarına hız veren siyah-beyazlılar, gündeminde yer alan Alman kaleci Alexander Nübel için temaslarını sürdürüyor.

ANLAŞMA SAĞLANAMADI

Sky DE'nin haberine göre, Beşiktaş Futbol Direktörü Eduard Graf, dün Alexander Nübel ve oyuncunun menajeri Stefan Backs ile bir görüşme daha gerçekleştirdi.

Taraflar arasında henüz anlaşma sağlanamazken Alman kalecinin kararını, en geç pazartesi ya da salı günü vermesi bekleniyor.

BEŞİKTAŞ TEKLİF YAPTI

Haberde; siyah-beyazlıların, Nübel'e bonuslarla birlikte sezon başına net 5 milyon euroya kadar ulaşan bir maaş teklif ettiği belirtildi.

Öte yandan Beşiktaş'ın Bayern Münih'e yaptığı teklifin 5 milyon eurosu garanti, 5 milyon eurosu bonus olmak üzere toplam 10 milyon euro olduğu aktarıldı.

BAYERN MUNIH'İN BEKLENTİSİ

Ancak Bayern Münih'in bu teklifi reddettiği ve Alman devinin bonservis için 20 milyon euroya kadar çıkan bir gelir beklentisi içinde olduğu ifade edildi.

EBERL'DEN KAMP ÖNCESİ MESAJ

Haberde ayrıca Bayern Münih Sportif Direktörü Max Eberl'in, yaklaşık 2-3 hafta önce Nübel'in menajerlik şirketine önemli bir mesaj ilettiği kaydedildi.

Eberl'in, Alman kaleciye 20 Temmuz'da başlayacak sezon öncesi kampına katılmaması gerektiğini bildirdiği ve kulübün planının bu tarihten önce oyuncuya yeni bir takım bulmak olduğu aktarıldı.

MENAJERİNDEN AÇIKLAMA

Alexander Nübel'in menajeri Stefan Back da Beşiktaş'ın ilgisini doğruladı.

Back, "Onun geleceği için doğru kararı vereceğiz. Kesin olarak söyleyebileceğimiz şey, Beşiktaş'ın onu kadrosuna katmak için kararlı olduğu." dedi.

PİYASA DEĞERİ 12 MİLYON EURO

12 milyon euro piyasa değeri bulunan 29 yaşındaki eldiven, geçen sezon 49 maça çıktı.

Sezonu Stuttgart'ta kiralık olarak geçiren Nübel, kalesinde 70 gol gördü. Alman file bekçisi, 14 maçta ise kalesini gole kapatmayı başardı.

FIFA 2026 Dünya Kupası'nda boy gösteren Nübel, Almanya Milli Futbol Takımı'nın formasını kariyeri boyunca 3 kez giydi.