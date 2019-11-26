Ali Babacan: Meclis gücünü kaybetmiş durumda

Fatih Altaylı'nın sunduğu Teke Tek programının konuğu olan Ali Babacan, sorulan sorulara önemli cevaplar verdi.

"EKSERİYET DÜZGÜN BİR PARLAMENTER SİSTEM"

Altaylı "Cumhurbaşkanı olsanız, ben yine bu soruları size rahatça sorabilecek miyim?" sorusunu sordu. Babacan da, "Tabi ki soracaksınız. Biz seçimden sonra nasıl bir düzene geçilmesi gerekeni söyleyeceğiz. Çalıştığımız arkadaşların ekseriyeti düzgün bir parlamenter sistem. Öncelkle güçler ayrılığı. İkncisi denge kontrol mekanizmalarıdır. Yüzde 90'ın üzerinde Meclis var bir de 50+1 var. Eskiden Meclis'ten bütçe geçmese hükümet düşerdi. Şmdi öyle bir şey yok. Meclis gücünü kaybetmiş durumda. Meclis'i bir istişare organı olarak görmek lazım. Türkiye'nin buna ihtyacı var. Problemleri konuşacaksınız, tartışacaksınız ki çözüme başlayın." cevabını verdi.

"DEMOKRASİ YAŞAYAN BİR SÜREÇTİR"

Ayrıca Babacan, Altaylı'nın "Parlamentonun işlevsz kaldığını, güçlü bir parlamentoya ihtiyaç olduğunu düşünüyorsunuz?" sorusunu ise,"Kesinlikle, farklı isimler olabilir. Sistemin tam merkezinde olan bir parlamento, demokrasinin parlamento yoluyla iyi işletilmesi. Demokrasi seçimden seçime değil, yaşayan bir süreçtir." şeklinde cevapladı.