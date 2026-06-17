Ali Habeşoğlu'nu Trabzonspor da istiyor

1'inci Lig temsilcisi Bodrum Futbol Kulübü’nün 21 yaşındaki golcüsü Ali Habeşoğlu’na bir kanca da Trabzonspor’dan geldi.

Süper Lig ekipleri Göztepe, Başakşehir, Erzurumspor FK ve Alanyaspor’un yanı sıra Avrupa’dan Westerlo ile Fortonu Sittard’ın listesine aldığı Ali için Trabzonspor devreye girdi.

TRABZONSPOR GÖRÜŞMELERE BAŞLADI

Bordo-mavililerin, transfer görüşmelerine başladığı ve Bodrum FK yönetimine teklif götürdüğü belirtildi.

EN YÜKSEK TEKLİF GÖZTEPE'DEN

Yeşil-beyazlıların ise birçok takımın kadrosuna katmak istediği Ali Habeşoğlu’nu satmakta aceleci davranmadığı, tekliflerin daha da yükselmesini beklediği vurgulandı.

Bodrum FK’ya ise en yüksek teklifi şu ana kadar Göztepe yönetimi yapmıştı.

Ancak Bodrum FK, şimdilik hiçbir kulübün isteğini kabul etmedi.

GEÇEN SEZON NE YAPTI?

Ümit Milli Takım'da da forma giyen pivot santrfor Ali Habeşoğlu, geçen sezon ligde 41 maçta 12 gol, Türkiye Kupası'nda ise 6 maçta 2 gol attı.