Ali Hamaney için düzenlenecek cenaze töreninin tarihi belli oldu

ABD ve İsrail’in 28 Şubat'ta İran’a yönelik saldırılarının ilk hedefi üst düzey isimler olmuştu.

Söz konusu bu saldırılarda İran'ın kritik birçok ismi öldürülürken, dini lider Ayetullah Ali Hamaney de hayatını kaybetmişti.

CENAZE TÖRENİ İÇİN TAKVİM AÇIKLANDI

İran devlet televizyonuna göre, eski İran lideri Hamaney’in cenaze törenine ilişkin takvim açıklandı.

Buna göre ilk cenaze töreni 4-5 Temmuz’da Tahran’daki İmam Humeyni Musalla Camisi'nde yapılacak.

6 TEMMUZ'DA İKİNCİ TÖREN

Ardından 6 Temmuz’da yine Tahran’a ikinci cenaze töreni düzenlenecek.

Daha sonra 7 Temmuz’da Kum’da, 9 Temmuz’da ise Meşhed kentinde tören düzenlenerek cenaze yine Meşhed kentindeki İmam Rıza Türbesi'nin içinde kendisi için hazırlanan bir alanda toprağa verilecek.