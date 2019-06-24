Ali İhsan Yavuz'dan 23 Haziran açıklaması

Yüksek Seçim Kurulu'nun 31 Mart İstanbul seçimlerini iptal etmesi için yapılan itirazlarda televizyonlarda sıkça gördüğümüz AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, sessizliğini bozarak bugün 23 Haziran seçimleriyle ilgili açıklama yaptı.

"DEMOKRASİLERDE SEÇİM OLMAZSA OLMAZDIR"

İstanbul’u kazanmanın önemli olduğuna dikkat çeken Yavuz, “Ancak yenileme sürecinde de sık sık dile getirdiğimiz üzere, seçim kurallarının eksiksiz uygulanmasını sağlamak ve yapılan kanunsuzlukları karşılıksız bırakmamak çok daha önemliydi. Biliyoruz ki demokrasilerde seçim olmazsa olmazdır. O yüzden, seçim iş ve işlemlerinin sıkı şekil kurallarına bağlı olarak uygulanması, süreçlerin; kimsenin şüphe ve endişe duymayacağı aleniklikte işletilmesi şarttır.





"HEP BİRLİKTE ÇOK ÇALIŞTIK"

İşte buna katkı sağlaması bakımından İstanbul seçim yenileme süreci, çok önemlidir. Zira süreçler, yeniden kanunun öngördüğü kurallara uygun hale getirilmiş ve gelecekte tekrar güvenli seçim süreçlerinin işletilmesi yolu açılmıştır. Bizler, elimizden geleni yapıp gerisini Allah’a havale eden tevekkül sahibi insanlarız. İstanbul seçimlerinin yenilenmesi sürecinde, hep birlikte çok çalıştık. Sürece katkı veren herkese teşekkür ediyor, sonucun hayırlı olmasını diliyorum. Taptaze ümitlerle, durmak yok yola devam...” ifadelerini kullandı.