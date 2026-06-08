Aliağa Petkimspor, Thomas Akyazılı'yı transfer etti

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor, son olarak Erokspor forması giyen Thomas Akyazılı’yı kadrosuna dahil ettiğini açıkladı.

Kulübün resmi sosyal medya hesabından transfere ilişkin yapılan açıklamada, "Kariyerinde daha önce Antwerp Giants, Pınar Karşıyaka ve Erokspor formaları giyen; Belçika Milli Takımı tecrübesine sahip milli guard Thomas Akyazılı, 'BirlikteHedefe' yolculuğumuz için aramıza katıldı" ifadelerine yer verildi.

KARİYERİ

Belçika’da Antwerp Giants formasıyla profesyonel kariyerine başlayan 1999 doğumlu ve 1.90 metre boyundaki oyun kurucu, Türkiye kariyerinde Bahçeşehir Koleji, Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, Pınar Karşıyaka ve Erokspor kulüplerinde mücadele etti.

Türk asıllı Belçikalı milli basketbolcu, yeni sezonda Aliağa Petkimspor’un başarısı için ter dökecek.