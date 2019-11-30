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Alkol alan iki kişi, silah kabzasıyla darbedildi

Maltepe'de sokakta alkol alan 2 kişi, kimliği belirsiz 4 kişi tarafından silah kabzasıyla darbedildi. Polis, kayıplara karışan 4 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

DHA | 30.11.2019 - 08:41..
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İstanbul'un Maltepe ilçesi Girne Mahallesi'nde sabaha doğru saat 05.00 sıralarında sokaktaki bir iş yerinin önünde alkol alan 2 kişi ile yanlarına gelen otomobildeki kimliği belirsiz 4 kişilik grup arasında tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

Alkol alan iki kişi, silah kabzasıyla darbedildi

SİLAH KABZASIYLA DARBETTİLER

Bu sırada otomobilden inen 4 kişilik gruptan birisi, silahla havaya ateş açarak alkol alan 2 kişiyi elindeki silahın kabzasıyla darbetti. Silah ve bağrışma seslerini duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Alkol alan iki kişi, silah kabzasıyla darbedildi

YARALILARIN DURUMU İYİ

Sağlık görevlileri, yaralı 2 kişiyi ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Tedavi altına alınan yaralıların, durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Alkol alan iki kişi, silah kabzasıyla darbedildi

OLAY YERİNDE CEP TELEFONU VE BOŞ KOVAN BULUNDU

Öte yandan, polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı. Maltepe Asayiş Büro Amirliği ve Olay Yeri İnceleme ekipleri, sokakta bir süre delil araştırması yaptı. İncelemelerde, şüphelilere ait olduğu düşünülen bir cep telefonu ile 2 boş kovan bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, kayıplara karışan 4 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Alkol alan iki kişi, silah kabzasıyla darbedildi

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