Alkollü içki markalarına yeni düzenleme: İlk 5 madde kabul edildi

Türkiye Büyük Millet Meclisi, bayram tatili sonrası yeni haftaya hızlı başladı.

Genel Kurul'da önemli detaylar görüşülmeye devam ediliyor.

Bu kapsamda da TBMM Genel Kurulu'nda tarım ve ormana yönelik düzenlemeleri de içeren Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin ilk 5 maddesi kabul edildi.

Söz konusu teklifin içeriğinde alkollü içki üreten, ithal eden ya da pazarlayan markalara ilişkin bir düzenleme yer alıyor.

Yeni düzenlemeye göre, markalara etkinliklere destek olma kısıtlaması getirilecek.

ŞEKİL, İSİM VE GÖRSELLERLE DESTEK OLAMAYACAK

Genel Kurul'da AK Parti'nin kabul edilen önergesiyle İspirto ve İspirtolu İçkiler İnhisarı Kanunu'nda değişiklik yapılan hüküm, hukuki belirlilik ilkesine uygun olarak yeniden düzenlendi.

Buna göre, alkollü içkileri üreten, ithal eden veya pazarlayanlar, her ne suretle olursa olsun hiçbir etkinliğe veya her türlü mecrada yapılacak yayın ve paylaşımlara ticaret ünvanlarıyla, ürünlerinin marka, amblem, logolarıyla, ürünlerin arz ambalajında yer alan ifade, şekil, isim, işaret ve görselleri kullanarak destek olamayacak.

HİÇBİR ETKİNLİK ALANINDA BULUNDURULMAYACAK

Alkollü içkilerin veya alkollü içkileri üreten, ithal eden ve pazarlayan firmaların isim, marka, logo, amblemleriyle arz ambalajında yer alan ifade, şekil, isim, işaret ve görseller iş yerlerinin içinde, dışında, vitrinlerinde, satış ünitelerinde ve hiçbir etkinlik alanında bulundurulamayacak.

İDARİ YAPTIRIM UYGULAMA YETKİSİ MÜLKİ AMİRLERE DEVREDİLİYOR

Fermente alkollü içki markası, distile alkollü içki markası olarak, distile alkollü içki markası fermente alkollü içki markası olarak kullanılamayacak.

Yurt genelinde 22.00-06.00 saatleri arasında perakende alkollü içki satış yasağına ilişkin mülki amirlikler tarafından yapılan tüm tespitlerin, gerekli idari işlemlerin tesis edilmesi ve sonuçlandırılması talebiyle Tütün ve Alkol Dairesi Başkanlığına iletilmesinin iş gücünün önemli bir kısmının söz konusu işlemlere tahsis edilmesine neden olması sebebiyle düzenlemeye gidiliyor.

Düzenleme ile söz konusu ihlallere idari yaptırım uygulama yetkisi mahalli mülki amirliklere devrediliyor.

YENİ DÜZENLEMEYE UYUM SAĞLANILMASI İÇİN 1 YIL SÜRE TANINACAK

Perakende ya da açık alkollü içki satışı yapılan iş yerlerine, yeni düzenlemeye uyum sağlamaları için hükmün yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 1 yıl süre tanınacak.

Bu kapsama giren ürünler, hükmün yürürlük tarihinden itibaren 3 ay içinde düzenlemeye uygun hale getirilecek, uygun olmayan ürünler bu tarihten itibaren piyasaya arz edilemeyecek.