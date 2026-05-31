TBMM'de yeni haftada torba yasası görüşülecek: Alkole sıkı düzenlemeler yolda

Bayram tatili sona erdi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), 10 günlük aranın ardından 2 Haziran Salı günü toplanacak.

Genel Kurul'da torba yasa teklifinin görüşülmesi bekleniyor.

ALKOLLÜ İÇKİ SATIŞI KONUSUNDA YENİ DÜZENLEMELER

Teklifin en çok tartışılan ve dikkat çeken başlığı ise alkollü içki üreticilerine getirilen yeni kısıtlamalar oldu.

"Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu ile Çeltik Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" kapsamında alkollü içki satışına yönelik çok köklü değişiklikler masaya yatırılacak.

ÇAĞRIŞIM YAPAN HER ŞEY RAF VE DOLAPLARDAN KALKIYOR

Alkollü içki üreten, ithal eden veya pazarlayan firmaların; isim, marka, logo, amblem ya da bunları çağrıştıracak her türlü sözcük, şekil, resim ve harf kullanımı sınırlandırılıyor.

Bu ibareler; iş yerlerinin içinde, dışında, vitrinlerinde, satış ünitelerinde (dolap, raf vb.) ve hiçbir etkinlik alanında kesinlikle bulundurulamayacak.

MARKALAR ARASI GEÇİŞ ENGELLENECEK

Öte yandan Yeni kurallara göre, fermente alkollü içki markaları, distile alkollü içki markası olarak kullanılamayacak.

Aynı şekilde distile içki markaları da fermente içki markası olarak tescil edilemeyecek veya pazarlanamayacak.

Böylece markalar arası geçiş tamamen engellenmiş olacak.

DENETİMLER MÜLKİ İDARE AMİRLERİNE GEÇİYOR

Yurt genelinde halihazırda uygulanan 22.00 - 06.00 saatleri arasındaki alkollü içki satış yasağına ilişkin denetim ve yaptırım mekanizmasında da köklü bir bürokratik değişikliğe gidiliyor.

Yeni torba yasa teklifi onaylandığı takdirde, belirlenen saatler arasında kural ihlali yapan işletmelere yönelik cezai yaptırımları uygulama yetkisi doğrudan mülki idare amirlerine yani vali ve kaymakamlara devredilecek.