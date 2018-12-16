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Alkollü ve ehliyetsiz sürücü 9 araca çarptı

Ankara'da, sürücüsünün alkollü ve ehliyetsiz olduğu ileri sürülen otomobil, park halindeki 9 araca çarptı.

DHA | 16.12.2018 - 08:49..
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Kaza, saat 22.30 sıralarında Yenimahalle ilçesi Alparslan Türkeş Caddesi'nde meydana geldi. K.M. yönetimindeki 06 THB 12 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu park halinde bulunan dokuz araca çarptı.

Alkollü ve ehliyetsiz sürücü 9 araca çarptı

Çarpmanın şiddetiyle dokuz araçta da maddi hasar oluşurken, otomobil ise orta refüje çarparak durabildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Alkollü ve ehliyetsiz sürücü 9 araca çarptı ViDEO

ALKOLLÜ VE EHLİYETSİZ ÇIKTI

Polis ekipleri cadde üzerinde güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri de kazada yaralanan, alkollü ve ehliyetsiz olduğu ileri sürülen K.M.'yi yapılan ilk müdahalenin ardından Gazi Hastanesi'ne kaldırdı.

Alkollü ve ehliyetsiz sürücü 9 araca çarptı

"BENİM İKİ TONLUK ARACIMI KALDIRIMA ATMIŞ"

Kazada aracında hasar oluşanlardan Yunus Emre, "Adam alkollüymüş ve ehliyeti de yokmuş. 'Burada bir viski yok mu' diye söyleniyordu. Benim 2 tonluk aracımı kaldırıma atmış. Ne kadar hızlı olduğunu düşünemiyorum" dedi. Kaza sonrası polis ekipleri inceleme başlattı.

Alkollü ve ehliyetsiz sürücü 9 araca çarptı

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